Порядка Т500 млн планируют выделить дополнительно на усиление борьбы с коронавирусом в РК

Астана. 6 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Порядка Т500 млн планируют выделить дополнительно на усиление борьбы с коронавирусом в Казахстане, сообщил заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения (МЗ) РК – главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

«Т1,5 млрд (выделено на борьбу с коронавирусом – КазТАГ) и сейчас еще дополнительно будет (выделяться – КазТАГ). Сейчас этот вопрос решается. То, что на счет министерства здравоохранения поступило – Т1,5 млрд. Сейчас порядка еще Т400-500 млн (планируется выделить – КазТАГ). Это тоже на усиление (борьбы с коронавирусом – КазТАГ)», — сообщил Бекшин в четверг в кулуарах сената, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

Он уточнил, что планируется приобрести дополнительно тепловизоры стационарные, диагностикумы и средства индивидуальной защиты

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более 28 тыс. человек, летальных случаев – более 560.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.