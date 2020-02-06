Сложные переплетения профессионального и массового спорта 06.02.2020 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 80 0 Спортивный физиолог Багаудин Беков о взаимосвязи и отличиях спорта высоких достижений и массовой физкультуры Похожие материалы: Торжества в честь 175-летия Абая официально стартовали в Казахстане Юбилейную эмблему 25-летия Конституции утвердили в Казахстане В минкультуры и спорта РК не сразу нашли ответственных за выявление незаконных лотерей Около Т3 млрд потратят по линии минкультуры и спорта на празднование 175-летия Абая Переходный период ввоза авто в Армению по льготным пошлинам ЕАЭС истек в 2019 году