Ратификацию протокола о запрещении на войне ядовитых газов одобрил парламент РК

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Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Сенат парламента РК принял Закон РК «О ратификации протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств».

«Целью протокола является установление запрета на применение на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов, равно как и всяких аналогичных жидкостей, веществ и процессов, а также бактериологических средств ведения войны», — говорится в распространенном в четверг заключении комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности.

Также данным протоколом определяются основополагающие нормы международного права, подтверждающего запрещение применения химического оружия и распространяющего это запрещение на бактериологические средства ведения войны.

«Ожидаемым результатом ратификации протокола станет признание Казахстаном в полном объеме международных правовых обязательств, связанных с химической и биологической безопасностью и послужит подтверждением конструктивной политики нашей страны в области нераспространения оружия массового уничтожения», — подчеркивается в заключении.

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