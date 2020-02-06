Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«7-9 февраля в Акмолинской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду, 8 февраля порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 7-8 февраля ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный ночью 7 февраля, сутки 8 февраля порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Костанайской области в пятницу ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

«7 февраля в Актюбинской области на большей части осадки (днем преимущественно дождь), сохраняются туман, гололед. В Актобе 7 февраля временами осадки (днем преимущественно дождь), сохраняется гололед», — сказано в сообщении.

В Западно-Казахстанской области в пятницу местами ожидаются осадки, туман, гололед. В Уральске 7 февраля ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«8 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В период 8-9 февраля резкое понижение температуры ночью до 10-20 мороза. В Петропавловске 8 февраля ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — предупредили синоптики.