Совет директоров фонда «Самрук-Қазына» возглавил гражданин Великобритании

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Совет директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» возглавил гражданин Великобритании, передает корреспондент агентства.

«Сегодня общим голосованием членов совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» его председателем избран Джон Дудас», — говорится в сообщении фонда в четверг.

Ранее Дудас работал независимым директором и председателем совета директоров АО «НАК «Казатомпром», а также являлся членом комитетов при совете директоров АО «НАК «Казатомпром».