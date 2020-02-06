Совет директоров фонда «Самрук-Қазына» возглавил гражданин Великобритании

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Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Совет директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» возглавил гражданин Великобритании, передает корреспондент агентства.

«Сегодня общим голосованием членов совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» его председателем избран Джон Дудас», — говорится в сообщении фонда в четверг.

Ранее Дудас работал независимым директором и председателем совета директоров АО «НАК «Казатомпром», а также являлся членом комитетов при совете директоров АО «НАК «Казатомпром».

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