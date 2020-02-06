Факт нарушения прав в Казахстане подтверждают 87% потребителей – МТИ

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Факт нарушения прав в Казахстане подтверждают 87% потребителей, заявил вице-министр торговли и интеграции (МТИ) РК Кайрат Торебаев.

«Согласно социальному исследованию, 87% (казахстанских – КазТАГ) потребителей подтверждают факт нарушения их прав и законных интересов как потребителей. При этом у 29% потребителей их права были нарушены более семь раз», — сказал Торебаев на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей» в среду.

По его словам, доверяют госорганам в сфере защиты прав потребителей только половина казахстанцев.

«Согласно опросу населения, в 2018 году уровень доверия к государственным органом в сфере защиты прав потребителей снизился до 51%. За защитой своих прав в уполномоченные госорганы обращаются всего лишь 11% потребителей», — сказал вице-министр.

По его мнению, 48% опрошенных не верят в правосудие и не обращаются в суды за защитой своих прав как потребители. Большинство граждан (64%) отметили нежелание отстаивать свои права. Как правило, это связано с безнаказанностью бизнеса, хлопотностью доказательств.

«При этом, 16% респондентов готовы отстаивать свои права в суде только в случае высокой стоимости товара», — отметил Торебаев.