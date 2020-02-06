«Рекомендации главе государства: как начать отходить от «вывозной» модели и аккумулировать власть в своих руках». «Новые идеологи»: Дархан Калетаев – «тяжеловес» на глиняных ногах». «Арабизация в мечетях пожирает казахское сознание»

Сетевой Казахстан 6 февраля 2020г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Касым-Жомарт Токаев должен создать и опереться на Агентство по реформам и Общественную палату, производственников и профсоюзы» — Рекомендации главе государства: как начать отходить от «вывозной» модели и аккумулировать власть в своих руках. Президенту же, чтобы добиться от правительства движения в нужную ему сторону, необходимо организовать собственное «двоевластие» — помимо Администрации, непосредственно курирующей деятельность правительства и акимов, а потому являющейся частью той же вертикали, создать дополнительные общественные институты, позволяющие доводить до исполнительной власти не чиновный и не олигархический интерес. И, разумеется, найти способ соединения собственно президентского интереса, как политического деятеля и просто человека, с интересами общества.

CAMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК – ««Новые идеологи»: Дархан Калетаев – «тяжеловес» на глиняных ногах» — Полтора месяца назад президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ поменял «главного идеолога» в своей администрации. Это вызвало в околополитических кругах массу толков, слухов и самых неожиданных конспирологических версий. Но если отбросить эмоции и трезво посмотреть на произошедшую рокировку, то становится понятным, что в данном случае глава государства сработал на опережение, решив не дожидаться очередного «ножа в спину» от своей собственной команды… Впрочем, надо отдать должное Дархану Амановичу – он никогда не замахивался на славу великого политика или идеолога. Сам себя КАЛЕТАЕВ называл «голубем» в политике, причем уточнял, что он голубь «сизокрылый». Но либерал из него получился довольно своеобразный.

««КазАгро» — холдинг, застрявший в дне вчерашнем» — Сельское хозяйство – одна из самых проблемных отраслей казахстанской экономики. За годы суверенной истории оно пережило множество реформ, которые так и не вывели аграрный сектор из затянувшегося кризисного состояния. Свое видение базовых причин такого положения дел и пути выхода из него предлагает экономический аналитик Рахимбек АБДРАХМАНОВ.

KAPITAL . KZ . «Казахстанская птица способна на глобальный прорыв» — В то время как отечественный рынок мяса птицы на 40% зависит от импорта, дорогие кредиты не дают развиваться местным птицеводам. И это при том, что птицепром, пожалуй, самый капиталоемкий сектор животноводства, считает генеральный директор АО «Aitas» Серик ТОЛУКПАЕВ. Несмотря на существующие трудности, казахстанские птицеводы надеются вытеснить весь импорт с рынка в течение пяти лет. Глава Aitas не одобряет мораторий на экспорт живого скота и не приветствует вступление РК в ЕАЭС.

TIME . KZ . «Вредное увлечение» — Минсельхоз после непродолжительных споров и противостояний со стороны Мясного союза все же ввел новый запрет на экспорт поголовья КРС, овец и коз на ближайшие полгода. Главная причина этой вынужденной меры профильного министерства в том, что массовый вывоз из страны живого скота привел к спекулятивному росту цен на мясную продукцию для рядовых казахстанских потребителей и к дефициту сырья для отечественных мясоперерабатывающих предприятий.

«Коммуналка тенге сбережёт?» — В 2020 году в Казахстане выросли тарифы только на электроэнергию. Цены на остальные комуслуги обещают быть ниже уровня 2018 года. Как сообщили в комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, по всем коммунальным услугам ожидается снижение тарифов на 2 процента. Зато на электроэнергию тариф вырос сразу на 5 процентов для физических лиц и на 8 — для юридических.

«Здесь нельзя ориентироваться чисто на продукт» — В одной из первых “толстушек” 2020 года мы опубликовали интервью математика Бека КАСЫМЖАНОВА, два года работавшего в проекте под названием “Разработка информационных технологий и систем для стимулирования устойчивого развития личности как одна из основ развития цифрового Казахстана”, профинансированном Министерством образования и науки. Как рассказал наш собеседник, большая группа ученых за три года должна освоить почти миллиард тенге, чтобы разработать программу, с помощью которой можно взять под полный контроль СМИ и социальные сети. А исходит эта идея от бывшего руководителя МОН Ерлана САГАДИЕВА. Спустя десять дней после выхода этой статьи в редакцию пришла целая делегация из Института информационных и вычислительных технологий, который и является исполнителем проекта, а его руководитель Рустам МУСАБАЕВ выразил желание снять все появившиеся после нашей публикации вопросы.

IA — CENTR . RU . Руслан БАХТИГАРЕЕВ – «Как борются с терроризмом в Казахстане: год после «Жусан»» — Во вторник, 4 февраля в Европарламенте состоялась конференция «Опыт Казахстана: репатриация семей боевиков из Сирии», на которой обсуждались результаты проведения операции «Жусан». Несмотря на то, что в Европе многим интересен казахстанский опыт репатриации граждан из зон боевых действий, не все европейские государства на это готовы. Как сообщает Казинформ, по мнению французского европарламентария Тьерри МАРИАНИ, «во Франции осторожно относятся к этой проблеме. Большинство стран Евросоюза не очень активно возвращают своих граждан, за исключением детей». Тем не менее, в Казахстане гуманитарную операцию оценивают как важный вклад в мировую практику борьбы с терроризмом.

KZ . MEDIA . «В Акорде обсуждают возможность слияния «социальных фондов»» — В Казахстане обсуждают возможность объединения «социальных фондов». Пока речь идет о Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) и Государственном фонде социального страхования (ГФСС). Уже в конце года могут принять решение о слиянии. Важно понимать, что накопленные в этих фондах средства предназначены для выплат населению — из ЕНПФ платятся пенсии, из ГФСС — соцпособия (по утрате трудоспособности, по уходу за ребенком и так далее). Есть еще и третий фонд — обязательного социального медицинского страхования.

CARAVAN . KZ . «Бесплатные скрининги на рак в Казахстане – не миф» — Каждый год 4 февраля человечество отмечает Всемирный день борьбы против рака, чтобы повысить осведомленность об этой болезни и ответственность людей за свое здоровье. Сейчас ни в одной стране постсоветского пространства, ни в Азербайджане, ни в Кыргызстане, ни в Узбекистане, ни даже в России, нет таких бесплатных скринингов и профилактических осмотров, как у нас. Все эти государства, глядя на наш опыт, хотели бы перенять его, но всё упирается в большое финансирование. А в Казахстане бесплатно сейчас проводятся три скрининга: на рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак.

««Казахстан не перестает удивлять»: как украинские зрители восхищаются казахстанкой на шоу «Голос. Украина»» — Как зарубежные слушатели поддерживают и восхищаются нашей соотечественницей Индирой ЕДИЛЬБАЕВОЙ, которая произвела фурор на Украине лишь одним выступлением. Третьего февраля все отечественные СМИ облетела новость, что 28-летняя алматинка Индира Едильбаева покорила жюри известного вокального конкурса «Голос. Украина». Во время исполнения к девушке развернулись все тренеры. Казахстанка исполнила песню «Мелодiя» группы The HARDKISS на украинском языке. Свое феноменальное выступление она посвятила маме.

KP . KZ . «Разруха не в клозетах, а в головах…» — Ранее так называемый «туалетный вопрос» в казахстанских школах активно тиражировался СМИ и обсуждался неравнодушной общественностью. И вроде в конечном итоге деликатную проблему пообещали решить. Но почему глаза открылись лишь на заре нового десятилетия? О том, что в учебных заведениях нашей страны все не так гладко, как хотелось бы, знает каждый. Претензии есть и к полезности предлагаемых знаний, и к качеству учебников, и к компетентности педагогов, и к комфорту нахождения самих детей в ученической среде. С появлением очередной «околошкольной» горячей темы народ бурно негодует, ждет перемен, но… запала хватает ненадолго. А школьники привычно остаются у «разбитого корыта» несовершенной образовательной системы.

«Кибербуллинг: бич для детей XXI века» — В прежние времена подростки выходили «стенка на стенку», делились на «районы» и устраивали разборки во дворе. Сейчас к этому добавились «интернет-битвы». При этом виртуальные атаки могут наносить более глубокие психологические травмы ребенку, чем физические. Если синяк или порванная рубашка — очевидный сигнал для родителей, то кибербуллинг опасен тем, что стресс у ребенка может долгое время протекать бессимптомно, но очень глубоко и оставить след на всю жизнь. То, как бороться с новой напастью, обсуждали на прошлой неделе в Алматы представители системы образования, общественные деятели, родители, психологи, эксперты по информационной безопасности и IT технологиям.

FORBES . KZ . «Больше трети алматинских студентов предпочитают фаст-фуд здоровой пище» — Акцент в исследовании был сделан на полноценности питания. Респондентам было предложено указать, какую пищу они употребляют чаще всего. Согласно ответам, фаст-фуд предпочитают 36% студентов вузов и 29% учащихся колледжей, причем 8 и 10% соответственно заявили, что едят только фаст-фуд. Сладкие снеки и газированные напитки выбирают от 22,5 до 31,5% опрошенных, энергетические напитки чаще других пьют 15% студентов и 22% учащихся колледжей. При этом 31% студентов вузов и 24% студентов колледжей признают, что имели проблемы со здоровьем, связанные с питанием. Из них почти 70% университетских студентов и 56% учащихся обращались за медицинской помощью. — Полноценное питание является важным фактором при формировании здоровья молодежи. Полученные данные свидетельствуют о том, что студенческая молодежь недооценивает все факторы риска, связанные с неправильным питанием, — отметила президент ОФ «Аман-Саулык» Бахыт ТУМЕНОВА.

365 INFO . KZ . «Арабизация в мечетях пожирает казахское сознание» — Портал Abai.kz публикует запись блогера Бекболата КАРЖАНА, который считает, что многолетняя арабизация дает свои плоды и отстраняет людей от «казахизации». Он рассказывает, что общины в мечетях не изучают историю своего народа, зато знают наизусть историю арабов. Имамы пропагандируют арабских батыров вроде Саги ибн Абу Уаккаса, Омаров и Оспанов, в то время как от них не услышишь ни одного слова об Абулхаир хане или батырах Кабанбае и Богенбае.

«Токал и межэтнические браки — какое к ним отношение в обществе?» — Запад и юг Казахстана во взглядах на семейные ценности оказались более консервативными и склонными к соблюдению традиций. Там отрицательно относятся к межэтническим бракам, зато вполне лояльно — к ранним. Даже причины для создания семьи разнятся по географическому признаку. Зато восприятие гражданского брака отличается уже по возрастному. Об этом говорится в национальном докладе «Казахстанские семьи — 2019».

ZAKON . KZ . «99 лет назад город Верный был переименован в Алма-Ату» — 5 февраля 1921 года было решено переименовать город Верный в Алма-Ату по старинному названию местности: Алматы — «Яблоневое». В то время город с областью входили в Туркестанскую автономию (ТАССР) в составе РСФСР. Официально Верный был переименован Декретом ЦИК Туркестанской АССР от 14 марта 1921 года в Алма-Ату. Об истории и основных этапах развития города от военного укрепления до первой столицы независимого Казахстана, решил напомнить zakon.kz.

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