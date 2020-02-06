Упростить процедуру принятия бесхозных дорог на баланс акиматов просит сенатор

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Упростить процедуру принятия бесхозных дорог на баланс акиматов просит депутат сената Даурен Адильбеков.

«В районах и сельских округах имеются дороги, не принятые в коммунальную собственность, бесхозные. При этом мероприятия по обслуживанию и текущему ремонту дорог, не состоящих на балансе, являются нарушением бюджетного законодательства, в связи с чем требуется оформление правоустанавливающих документов. Для решения проблемы необходимо разработать упрощенную процедуру принятия на баланс объектов общего пользования на основании постановления акимата района, решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа без правоустанавливающих документов, что будет основанием для использования бюджетных средств», — говорится в депутатском запросе Адильбекова на имя премьер-министра Аскара Мамина, озвученном в четверг.

Либо же сенатор предлагает разработать нормативно-правовую базу по закреплению тех или иных объектов в разрезе сельских населенных пунктов, не имеющих правоустанавливающих документов, утвердив ее местным исполнительным органом районов и городов.

Аналогичная дорогам ситуация, по словам Адильбекова, складывается сегодня с паспортизацией сельских водопроводов, объектов электроснабжения, парков, скверов.