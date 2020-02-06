В офшорах свои деньги, у бедняков – государственные 06.02.2020 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 100 0 Казбек Бейсебаев о том, что элита у себя деньги отобрать не может, а справедливость демонстрировать надо Похожие материалы: Отсутствие кода никак не связано с процессом возврата денег Bek Air за билеты – IATA ООН создает спецгруппу по возврату выведенных коррупционерами в офшоры народных денег Политика, деньги и коррупция Собственники в Казахстане могут выделить деньги на страхование недвижимости Купившим билеты на поезд из Алматы и Нур-Султана до Урумчи пообещали вернуть деньги