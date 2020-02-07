Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Авиакомпания Bek Air отменила все рейсы до 16 февраля включительно, передает корреспондент агентства.

«Информируем вас об отмене рейсов, запланированных до 16 февраля (включительно). Для того, чтобы зарегистрировать заявку на возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо написать на электронную почту ccallcenter@bekair.aero», — сообщили в авиакомпании.

В Bek Air отметили, что «в данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется».

«Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.