«Олжас Худайбергенов: Нужно сделать пенсионный счет кошельком вкладчика». «Политсовет вместо съезда, спикер вместо президента». «Новый Казахстан старыми методами не построить». «Как царица Томирис вогнала депутатов мажилиса в патриотический раж…»

Сетевой Казахстан 7 февраля 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Перспективы модернизации общественного сознания» — Государственный секретарь Крымбек КУШЕРБАЕВ провел заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК. На заседании рассмотрены результаты реализации программы «Рухани жаңғыру» за 2019 год и определены приоритеты дальнейшей работы. В обсуждении вопросов приняли участие депутаты Мажилиса и Сената, министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ, представители ряда министерств и региональных акиматов, а также известные писатели и общественные деятели.

FORBES . KZ . «Олжас Худайбергенов: Нужно сделать пенсионный счет кошельком вкладчика» — Советник президента «на пальцах» объясняет, какую пенсионную реформу требует от правительства Касым-Жомарт ТОКАЕВ — У меня нет разногласий с рабочей группой, у меня разногласия с Минтруда. Формат обсуждения в рабочей группе был такой, как будто есть некоторая догма, установка, которая делала бессмысленным само обсуждение. Но, в принципе, лед тронулся. В среду, 5 февраля, была встреча на уровне премьер-министра с участием Бердибека Сапарбаева, Биржана Нурымбетова, Руслана Даленова и др. Аскар Узакбаевич поддержал мое предложение по существенному снижению порога достаточности, что позволит на первом этапе в 6-7 раз (может быть, даже чуть больше) увеличить число тех, кто сможет использовать пенсионные накопления для решения жилищных вопросов. Спасибо премьер-министру за «слышащий» подход! Дальше будем совместно с Минтруда «шлифовать» детали идеи. Судя по тому, что Сапарбаев также поддержал, дай Бог, по остальным пунктам разногласий с Минтруда тоже придем к правильным решениям!

EXCLUSIVE . KZ . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Политсовет вместо съезда, спикер вместо президента» — Нурсултан НАЗАРБАЕВ, в лице председателя партии Nur Otan, подписал постановление о проведении расширенного заседания Политсовета партии 18 марта 2020 года. И это в то время, когда все (и не только «нуротановцы») ждали партийного съезда в феврале, призванного дать старт запланированному «внезапному» электоральному сезону. Но почему его отложили? Каковы были перспективы вновь переигранных планов власти? И вообще, причем здесь Дарига Нурсултановна?.. В общем, судя по всему, страна находится на пороге очередных «обновлений». А что же с Политсоветом? По его решениям тоже можно будет «раскладывать пасьянс» на ближайшую перспективу, но особых ставок на его «расширенное заседание» делать не стоит. Хотя оброненная Байбеком фраза о «противодействии коррупции» наводит на положительные эмоции – интересно же будет посмотреть, как межклановые войны преобразуются во внутрипартийные стычки…

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ, экономист – «Новый Казахстан старыми методами не построить» — Исторический опыт говорит, что есть два варианта развития. Вариант первый. Сначала возникает соответствующая общественная среда, которая дает толчок экономическому развитию. Хрестоматийный пример – Англия XVIII века. Вариант второй. Экономический рост, обеспеченный массированными инвестициями при участии государства, подходит к своему пределу и для того, чтобы его преодолеть необходимы изменения общественной среды. Здесь хрестоматийный пример – Республика Корея 80-х годов прошлого века. Очевидно, что вопрос, который должен стоять во главе повестки дня: не исчерпала ли себя модель экономического роста, в рамках которой мы хотим придать дополнительный импульс экономическому развитию?

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Казахстан: аблязовский вождизм все менее актуален» — Однако, поведение Аблязова говорит об иной стратегии. Долгое время он конфликтует с редакцией популярного YouTube-канала «БАСЕ», четой Садыковых, проживающих в Киеве, называя их «врагами ДВК». Высказывает нескрываемый ироничный скепсис в отношении молодых бунтарей из «Оян, Казахстан». Считает ОСДП «пособниками преступного режима». На этой неделе в своём эфире Аблязов начал «стрелять по площадям»: объявил, что все оппозиционеры, которые не сидят в тюрьме, сговорились с Акордой. К числу «прогнувшихся» он отнёс находящегося на судебной пробации Жанболата МАМАЯ, пытающегося создать Демократическую партию Казахстана. Отсидевшего несколько лет в колонии правозащитника Вадима КУРАМШИНА. Активистов земельных митингов 2016 года Талгата АЯНА и Макса БОКАЕВА. Аргумент у Аблязова простой – они могли бы сидеть в тюрьме, но не сидят, и это значит, что они легли под власть и стали её куклами.

VLAST . KZ . «Госслужащим в Казахстане полностью запретят брать подарки» — Казахстанские госслужащие больше не смогут брать подарки, также, как депутаты парламента и маслихатов, судьи и другие категории. Данные нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», который в четверг в мажилисе презентовал первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Олжас БЕКТЕНОВ.

CAMONITOR .KZ . Кенже ТАТИЛЯ – «Как царица Томирис вогнала депутатов мажилиса в патриотический раж…» — На официальном сайте мажилиса парламента РК мы обнаружили любопытный депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара МАМИНА, озаглавленный так: «О необходимости увековечения великих событий в истории народа». Откровенно говоря, он нас несколько озадачил. Мы решили обнародовать текст запроса, а заодно высказать некоторые соображения по поводу его содержания.

Жандос АСЫЛБЕКОВ – «Колчак, «Алаш-Орда» и национальный вопрос: как это было…» — Ровно 100 лет назад, 7 февраля 1920-го, в Иркутске был расстрелян Александр КОЛЧАК, которого все Белое движение ранее признало Верховным правителем России. С этим именем тесно связана и судьба «Алаш-Орды», которую сегодня принято называть предтечей независимости Казахстана, хотя не все согласны с такой точкой зрения. О том, почему «Алаш» выбрал в политические союзники правительство Колчака, о взаимоотношениях между ними мы беседуем с историком Болатом АСАНОВЫМ.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане есть две беды, которые могут погубить здоровье граждан, – плохой воздух и несанкционированные свалки» — Действующий Экологический кодекс существует с 2007 года и, как признают и чиновники, и эксперты, уже давно практически никак не влияет на экологию: объем вредных выбросов в атмосферу растет ежегодно и, если ничего не менять, то к 2030 году достигнет 3,6 миллиона тонн. Это в 1,5 раза больше, чем сейчас. Всё потому, что сегодня экологи могут лишь фиксировать факты загрязнения окружающей среды, штрафовать нарушителей – и снова фиксировать. В новом Экокодексе профильное ведомство предлагает зайти с другого конца: масштабные экономические проекты будут оцениваться экологами еще до реализации, а соблюдение экологических норм будет в разы выгоднее, чем уплата штрафов.

«Вирусная рассылка» — Один из главных шагов к победе над смертельно опасными вирусами – это контроль над паникой. И минувшие семь дней показали: мир от эмоций перешел к реальным действиям. Радует, что Казахстан вывез из Уханя не только своих, но и несколько граждан Беларуси, Кыргызстана. В середине недели хорошей новостью стало, что российские и узбекские коллеги оказали помощь по эвакуации теперь уже наших граждан. Началась большая совместная работа. Выстроились четкие схемы. По примеру Австралии, которая всех эвакуированных разместила на острове Рождества, другие государства тоже так стали делать – выделять обособленные территории для карантина. В Казахстане местом для размещения прибывших из зоны заражения стал многопрофильный медицинский центр под Нур-Султаном. Врачи сообщают: у людей взяты анализы, которые подтвердили отсутствие заболевания. Пациентов будут держать в изоляции положенные две недели, они согласились не выходить из палат и строго соблюдать медицинские предписания.

365 INFO . KZ . «Новая реформа образования подняла волну критики в парламенте» — Новое предложение МОН РК ввести в школах Казахстана 100-балльную систему оценки знаний вызвало резонанс в мажилисе. Самая реформируемая в Казахстане система образования снова в шаге от очередных новшеств. 30 января на встрече с депутатами мажилиса вице-министр образования Шолпан КАРИНОВА рассказала о новой задумке ведомства. По ее словам, министерство рассматривает вариант введения 100-балльной системы оценок по примеру вузов. На фоне действующих СОРов и СОЧей инициатива чиновников как минимум вызывает недоумение. Что, собственно, депутаты и продемонстрировали.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Если ваш ребенок верит, что ничего нельзя добиться самому – в этом виноваты только вы» — Выступал вчера для студентов одного университета, и после выступления подошла девушка. Я, говорит, учусь на первом курсе, на юриста. Конечно, без денег и связей сейчас шансов нет, но может, вы мне посоветуете, что делать, чтобы найти хорошую работу после универа? Сказать, что я от такого вопроса офигел – значит, ничего не сказать. Представьте себе, человек на первом курсе учится. Ей восемнадцать, в лучшем случае. И она уже мне как неоспоримый факт заявляет то, что в нашей стране невозможно найти работу без денег и связей. И сама в это искренне верит.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Плюсы и минусы медстрахования в Казахстане — что показал первый месяц работы» — С нового года казахстанцы живут в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС). Самое время подвести итоги первого месяца работы. Как и зачем внедрялось ОСМС в Казахстане, что удалось изменить к лучшему и с какими проблемами столкнулись врачи и пациенты за этот период, рассказывает Sputnik Казахстан. Правда, ни одно изменение не происходит мгновенно, и в полной мере эффект от ОСМС казахстанцы смогут почувствовать только в 2025 году.

LITER . KZ . «Лечить казахстанских детей под наркозом – мода или необходимость. Разбираемся» — Несмотря на многочисленные истории с печальным исходом, частные клиники продолжают лечить зубы детям под наркозом, ссылаясь на неусидчивость детей и запущенные зубы. Родители сами не против усыпить ребенка на время, лишь бы облегчить процесс лечения зубов. Правда, они забывают, что клиника в случае чего обойдется лишь штрафом или лишением лицензии на пару лет, а за последствия никто ответственности нести не будет.

AZATTYQ . ORG . ««Большинство машин старые». Как проходит регистрация автомобилей с иностранными номерами» — Прошло более пяти дней, как в Казахстане началась акция по временной регистрации автомобилей, пригнанных из стран Евразийского экономического союза. В Актобе специализированный центр обслуживания населения работает и в выходные дни. Несмотря на это, жителей, временно зарегистрировавших автомобили, почти нет. Большинство автомобилей старые и не соответствуют условиям временной регистрации. Репортер Азаттыка побывала в спецЦОНе, чтобы ознакомиться с ситуацией.

KP . KZ . «На острие пера — «первые лица» страны» — В Центральном государственном музее Казахстана откроется персональная выставка «Шарайна» известного художника-карикатуриста, заслуженного деятеля культуры РК, члена Союзов художников, журналистов, писателей Еркина НУРАЗХАНА. За годы творчества он внес неоценимый вклад в развитие такого особого жанра изобразительного искусства, как карикатура и шарж. В числе его работ — дружеские портретные шаржи на публичных людей из сферы культуры, политики, науки и т.д. Так, на выставке сквозь призму иронии можно будет легко узнать Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА, Мухтара ШАХАНОВА, Розу РЫМБАЕВУ, Булата АЮХАНОВА и других известных персон.

INFORMBURO . KZ . «Как правильно провести тендер на размещение рекламы в СМИ» — Ильмурад ДЖУМАЕВ – о том, что тендер, ориентированный на минимальную цену, зачастую не решает задачу, а создаёт проблему. Что с этим можно сделать?

KAPITAL . KZ . «Комедия – триумфатор: «Бизнес по-казахски в Корее» собрал свыше миллиарда тенге» — Четвертая серия комедийной франшизы Нурлана КОЯНБАЕВА стала рекордсменом по кассовым сборам среди картин, выпущенных в казахстанский прокат.

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