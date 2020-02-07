США продолжают призывать Казахстан уважать основные свободы журналистов – Мозер

Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мы продолжаем призывать Казахстан уважать основные свободы журналистов, сообщил посол США в Казахстане Уильям Х. Мозер.

«Да, как я уже говорил, (госсекретарь США – КазТАГ) господин Помпео сказал, и мы продолжаем призывать Казахстан уважать основные свободы журналистов», — сообщил Мозер в пятницу, комментируя вопрос корреспондента агентства о преследовании журналистов в Казахстане.

Напомним, 22 июля 2019 года на пресс-конференции о преследованиях матерей в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) в Алматы, на которой должны были выступить мама многодетной матери Оксаны Шевчук (позже осужденной к одному году ограничения свободы за якобы участие в деятельности запрещенной в РК экстремистской организации «ДВК») и ее адвокат Галым Нурпеисов, было совершено нападение на журналистов. Пресс-конференция была сорвана, у сотрудников МИА КазТАГ отобрали оборудование, а камеры журналистов телеканала «Алматы» и «Радио Азаттық» и вовсе полностью сломали. Была вызвана полиция, которая не предприняла никаких мер в отношении нарушителей. Преступники до сих пор не задержаны. Авторитетная международная правозащитная организация Human Right Watch (HRW) включила данный инцидент в свой ежегодный доклад по ситуации с правами человека в мире.

29 января 2020 года адвокат Айман Умарова попросила президента РК Касым-Жомарта Токаева взять дело о нападении на журналистов в Алматы и Нур-Султане на свой контроль.