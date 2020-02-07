Bek Air заявил о выполнении своих страховых обязательств перед пассажирами Fokker-100

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Авиакомпания Bek Air заявила о выполнении своих страховых обязательств перед пассажирами разбившегося под Алматы авиалайнера Fokker-100, передает корреспондент агентства.

«Согласно закону Республики Казахстан от 1 июля 2003 года №444-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» АО «Бек Эйр» застраховала свою ответственность перед пассажирами по воздушному судну Fokker-100 бортовой номер UP-F1007. Период действия страхового полиса №0208197L388931K с 23 июля 2019 года по 22 июля 2020 года. То есть АО «Бек Эйр» выполнила полностью свои обязательства согласно указанному закону Республики Казахстан, а также пункту 1 статьи 60 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года №339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», — говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте авиакомпании.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.