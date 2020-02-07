Избран глава правления центра QazIndustry

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Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Избран председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Решением совета директоров АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» избран новый председатель правления. Им стал Берик Бекенов», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее Бекенов был заместителем руководителя Центра анализа и планирования Фонда Первого президента Республики Казахстан – Елбасы. До этого в разные годы работал в департаментах МИИР.

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