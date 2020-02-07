Казахстанские сенаторы недовольны качеством ответов чиновников на депутатские запросы

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Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Сенаторы недовольны качеством ответов исполнительной власти Казахстана на депутатские запросы, сообщает пресс-служба верхней палаты казахстанского парламента.

«Сенаторы рассмотрели вопросы реализации конституционных полномочий депутатов парламента Республики Казахстан. Члены совета (сенаторов – КазТАГ) отметили, что в последние годы отмечается рост количества обращений на имя депутатов. Соответственно, растет и количество депутатских запросов. Но, к сожалению, большинство ответов на запросы со стороны органов исполнительной власти – не удовлетворяют депутатов», — говорится в распространенном в пятницу сообщении по итогам заседания совета сенаторов под председательством спикера Дариги Назарбаевой.

Отмечается, что в ходе заседания сенаторы рассмотрели вопросы реализации программы «Национальная экспортная стратегия».

«В ходе обсуждения было предложено создать рабочую группу по сбору рекомендаций, которые будут направлены в соответствующие государственные органы», — сказано в сообщении.

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