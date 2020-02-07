Дать шанс уволенным по дискредитирующим основаниям госслужащим предложили в Казахстане

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Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Дать шанс уволенным по дискредитирующим основаниям госслужащим предложили в Казахстане.

«Нам следует подумать о том, насколько целесообразным является невозможность приема на государственную службу лиц, уволенным по дискредитирующим основаниям. На сегодняшний день данное основание является пожизненным приговором для госслужащего, тогда как на госслужбу могут быть приняты лица, осужденные за уголовные правонарушения», — сказала председатель агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2019 год в пятницу.

Она поручила соответствующим департаментам агентства изучить этот вопрос и в месячный срок внести соответствующие предложения.

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