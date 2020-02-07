Создан совет по транспорту РК

Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ — Создан совет по транспорту Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала страны являются важнейшим направлением работы правительства. Транспортная отрасль выступает одним из драйверов экономического роста Казахстана и имеет большой потенциал развития. В этой связи решено создать совет по транспорту», — сказал премьер-министр РК Аскар Мамин на первом заседании совета по транспорту в пятницу.

Глава правительства отметил, что транспортный сектор занимает 8,2% в ВВП Казахстана. По итогам 2019 года темпы роста отрасли составили 5,1%, а число занятых работников превысило 640 тыс. чел.

«Совет по транспорту будет рассматривать актуальные вопросы развития транспортной отрасли и транзитного потенциала РК, задачи по формированию регионального транспортно-логистического хаба, повышению мобильности населения, сокращению сроков доставки грузов по территории страны и др. В состав совета вошли руководители государственных органов и крупных компаний транспортной отрасли РК», — резюмируется в сообщении.