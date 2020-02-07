Кризис близок, его не может не быть

Аналитики считают, что фондовые рынки ожидает обвал. Спасение – в золоте

«Золото поднимется до $1800 за унцию»

Вы не поверите, но прогнозы относительно стоимости золота сбываются всегда, или почти всегда. Золото – настоящий защитный актив. В нем можно пережидать все катаклизмы и бури. В начале прошлого года многие эксперты строили прогнозы на повышение цены золота, опираясь на сложившиеся тренды. Но золото выросло еще сильнее, — этому активу явно на пользу пошла торговая война между США и Китаем.

Что касается прогнозов на 2020 год, то тут все еще интереснее.

«Во-первых, сохраняется угроза рецессии внутри американской экономики, и если производственный сектор начнет тормозить и потянет за собой рынок труда, ВВП придется трудно. В таких условиях золото быстро начнет дорожать. Во-вторых, глобальные центробанки продолжат покупать физическое золото для диверсификации своих резервов, потому что темпы роста мировой экономики все так же вызывают вопросы, а импульсов пока не находится. Это тоже позитивный фактор для цен на драгметалл», — уверены аналитики Альпари.

Они также отмечают еще два фактора потенциального роста, ведь до сих пор непонятно, чем закончатся многомесячные торговые переговоры между США и Китаем и как Великобритания поведет себя внутри Brexit: «Риски с этой стороны тоже способны подогревать интерес к золоту».

Эксперты отмечают, что в течение года цены на золото могут подниматься в область $1800 за унцию, что очень неплохо для консервативного инструмента.

«Нет, золото подскочит до $2500!»

Буквально на днях Чарль Неннер, стратег Goldman Sachs, заявил о том, что пора продавать акции. И подсказывает альтернативу для инвесторов: золото!

«Как только S&P 500 закроет сессию ниже отметки 3230 пунктов, можно будет с уверенностью говорить о том, что рынок акций США сформировал вершину. После этого снижение фондовых индексов начнет набирать обороты и может перерасти в настоящий обвал», — заявил известный аналитик.

Он предупреждает, что бычьи рынки (растущие) не разворачиваются в один миг, поэтому какое-то время возможна разнонаправленная торговля. «Людям всегда кажется, что снижение рынка представляет собой хорошую возможность для покупки, но в этот раз движение вниз будет очень сильным», — почти уверен «оракул рыночных циклов».

«Между мелкими инвесторами и инсайдерами есть существенная разница: первые огорчаются, если упустили рост рынка на дополнительные 2-3%, а вторые боятся потерять 40% в случае его обвала. Я советую продавать, и боюсь, что мы увидим тот самый обвал на 40%», — говорит Чарль Неннер и поясняет, что, по его мнению, снижение рынка будет продолжаться большую часть года, хотя он и сам не может сейчас назвать точную причину, по которой это произойдет: то ли падение спроса на «риск», то ли рецессия, то ли дефляция. И все-таки он чуть больше склоняется к последней причине: «Я бы поставил на дефляционный кризис, который спровоцирует дальнейшее и сильное снижение ставок».

«Что касается золота, то в ближайшие годы оно подорожает до $2500 за унцию. Мой анализ циклов говорит о том, что драгметаллы будут дорожать, однако путь наверх не будет прямым», — резюмирует аналитик.

Как у них и как у нас?

В последние годы инвесторы начали вкладываться в золото очень охотно – этому способствует нестабильность на валютных и фондовых рынках.

Казалось бы, в таких условиях страны, особенно, с нестабильной валютой должны наращивать свой «золотой запас», ведь золотовалютный резерв – это антикризисный инструмент, с его помощью можно корректировать или стабилизировать курс национальной валюты. Более того, в кризисных ситуациях золото можно использовать и как средство оплаты, золотой резерв, по сути, это экономическая независимость, и чем больше эти запасы, тем лучше.

Для развитых стран этот вопрос неактуален. Они давно ушли от наращивания золотых активов (по какой причине – вопрос), но у них они настолько высоки, что беспокоиться, собственно, не о чем. Первое место в мире – у США, здесь золотой запас остается на одном уровне – 8133 тонны с 2007 года. Конкурирующая с американской китайская экономика обладает лишь 1948 тоннами золота и находится на 7 месте по объемам золотого запаса в мире. При этом китайцы, в отличие от американцев, расширяют хранилища и наращивают объемы металла.

На втором месте – Германия, которая из года в год понемногу сокращает свой золотой запас. По состоянию на 2020 год в ее резервах 3366 тонн чистого золота. Затем, на почетном третьем месте находится Международный валютный фонд с 2814 тоннами.

Россия, занимающая шестое место в мире по золотому запасу, с 2005 года ведет наращивание золотого резерва. И если 20 лет назад у нее было в запасниках всего 384,4 тонны, то сегодня – 2271 тонна.

Казахстан занимает 16 место в мировом рейтинге золотого запаса. За последние 20 лет мы его смогли увеличить с 57,2 тонн до 387 тонн. В Казахстане законодательно закреплены правила, предусматривающие преимущественно внутреннюю переработку сырья, содержащего драгметаллы, и право преимущественной покупки аффинированного золота Нацбанком РК. И отказываться от этой практики он не собирается.

Кстати, нас неожиданно стал преследовать Узбекистан, который до недавнего времени предпочитал продавать золото третьим странам, а по итогам 2019 года в его запасниках оказалось сразу 338,4 тонн золота! Он занимает 17 место в мире по золотому запасу.

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