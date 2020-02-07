Исахов назначен замакима Шымкента

Алматы. 7 февраля. КазТАГ — Максут Исахов назначен заместитель акима Шымкента, сообщает пресс-служба акима города.

«Распоряжением акима Шымкента на должность заместителя акима Шымкента назначен Исахов Максут Пернебекович», — говорится в сообщении в пятницу.

Исахов трудовой путь начал в органах внутренних дел. В разные годы работал в компании «Қазақстан темір жолы», был заместителем руководителя аппарата акима ВКО, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО, заместителем акима Усть-Каменогорска, заместителем председателя комитета государственных закупок министерства финансов РК, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог Алматы, руководителем управления энергетики и ЖКХ Алматы.

Максут Исахов до нового назначения занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.