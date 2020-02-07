Тариф на электроэнергию в Алматы вырос на 4,6% с 2020 года

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Тариф на электроэнергию в Алматы вырос на 4,6% с 1 января 2020 года, сообщил руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства нацэкономики РК по Алматы Болат Самбетов.

«Тариф на электроснабжение в Алматы с 1 января 2020 года вырос на 4,6% – с Т16,36 до Т17,12. До конца года изменение данного тарифа не ожидается», — сказал Самбетов на брифинге в пятницу.

Рост тарифа, по его словам, произошел за счет роста стоимости услуг передающих организаций, но конечный рост тарифа оказался незначительным за счет снижения затрат «Алматыэнергосбыта».

Говоря об остальных тарифах на услуги ЖКХ, он отметил, что роста не произошло.

«Тариф на водоснабжение с нового года снижается для населения на 4% – до Т42,84 за кубометр. Это произошло за счет перераспределения тех затрат, что предоставило нам «Алматы су» для повышения тарифа, на бюджетные организации и юридические лица. Для юридических лиц тариф вырос на 5,6%. Тариф на водоотведение остался неизменным – Т32,12 за кубометр. Также утверждены предельные тарифы «Алматы су» на 2020-2024 годы, согласно которым изменение может произойти только в том случае, если изменится стоимость стратегического продукта, в данном случае, электроэнергии», — добавил Самбетов.

Аналогично не произошло повышения тарифов на теплоснабжение – средний тариф составил Т4980 за гигакалорию, внутри он разнится для физических и юридических лиц, для потребителей, имеющих либо не имеющих общедомовые приборы учета.

Также снизился конечный тариф на газ с Т29,63 до Т29,44 за кубометр.

Все тарифы указаны без НДС.