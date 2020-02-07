HAQ о ситуации с авто из стран ЕАЭС: Налицо лоббирование интересов монополистов Казахстана

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – В ситуации с регистрацией автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налицо лоббирование интересов монополистов автомобильного рынка Казахстана, считает партия Halyqqa Adal Qyzmet (HAQ).

«Налицо неравномерность условий вступления новых государств в ТС и ЕвраЗЭС а также лоббирование интересов отечественных монополистов авторынка противоконкурентными методами. Казахстан в прошлом уже сталкивался с ситуацией, когда самостоятельное приобретение авто в других странах было гораздо выгоднее, чем в Казахстане. В ближайшем будущем планируется вхождение в ТС и ЕАЭС Узбекистана и Молдовы, в связи с чем подобная ситуация может повториться», — говорится в сообщении HAQ, распространенном в пятницу.

Партия подняла вопрос о правомерности требований государственных органов Казахстана к владельцам автомобилей из стран

«Ситуация с незарегистрированными автомобилями из Армении и Кыргызстана возникла ввиду желания части граждан РК эксплуатировать относительно свежие авто (до 10 лет) при затруднении приобрести новые авто из салона. Слабый контроль на границе, слабая информационная политика в сфере законодательства со стороны исполнителей от ответственных органов, а также сложность норм законодательства Казахстана и ЕАЭС способствовали ввозу и накоплению на территории РК свыше 170 тыс. незарегистрированных авто из Армении и Кыргызстана. В этой связи возникает вопрос в правомерности предъявляемых требований со стороны государственных органов. Отправка на штрафстоянку, полный запрет и вывоз данных авто за пределы РК являются, на наш взгляд, избыточными и радикальными мерами, учитывая тот факт, что ввоз данных авто уже состоялся, в том числе, из-за попустительства контролирующих органов и несовершенства законов», — считают партийцы.

Отмечается, что приток в страну относительно современных и нестарых автомобилей был перекрыт с момента вступления Казахстана в ТС и ЕАЭС. HAQ указывает на то, что для регистрации авто старше трех лет в Казахстане необходимо уплатить в зависимости от мощности автомобиля от Т1 325 500 до Т4 644 150.

«Сложившаяся ситуация с незарегистрированными автомобилями требует выработку компромиссного решения как владельцев 170 тыс. авто, так и для уполномоченных органов. Полагаем, что действующие ставки утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию не соответствуют финансовым возможностям большинству граждан, приобретших данные авто (с учетом официально установленных размеров прожиточного минимума и минимально гарантированного размера заработной платы). Вместе с тем, полная легализация данных авто без взимания каких-либо сборов может вызывать у законопослушных граждан чувство несправедливости. В этой связи, полагаем допустимым и приемлемым проведение разовой акции в виде оплаты утильсбора и сбора за первичную регистрацию по сниженным до разумных значений тарифам. Данное решение позволит зарегистрировать все 170 тыс. авто, введя их в полное правовое поле Казахстана и, сняв социальную напряженность по данному вопросу», — предлагает партия.

По мнению HAQ, объявленная президентом Касым-Жомартом Токаевым отсрочка требуемых платежей в один год «носит не принципиальный, а паллиативный характер, не разрешая ситуацию по существу».

«Необходимо: изучить условия ввоза и приобретения транспортных средств в Армении, Кыргызстане, Молдове, Узбекистане, России. Провести работу по внесению поправок в соответствующие НПА с целью либерализации правил ввоза транспортных средств в Казахстан. Данная мера позволит расширить покупательскую способность граждан Казахстана; проявить политическую волю на уровне правительства и настоять на пересмотре этих условий в Таможенном Союзе в пользу защиты интересов отечественных потребителей; отказаться от практики искусственного регулирования авторынка и утилизации транспортных средств в угоду интересов автопрома РФ и узкой группы лиц в Казахстане; рассмотреть возможность и создать условия для демонополизации рынка автопродаж и утилизации; инициировать казахстанской стороной вопрос о пересмотре положений Таможенного Кодекса Таможенного Союза», — считает HAQ.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.