Нур-Султан. 7февраля. КазТАГ – Рост продаж препаратов в онкологии на 54% прогнозируется в мире к 2020 году, сообщает международная консалтинговая компания Accenture.

«Подход New Science обеспечит к 2022 году рост объема продаж рецептурных препаратов на 54% (по сравнению с уровнем 2017 года, когда подход только начал развиваться). Несмотря на то, что «Новая наука» широко распространена преимущественно в онкологии, ожидается, что она приведет к значительному росту во многих терапевтических областях, включая желудочно-кишечное и иммунологическое лечение», -говорится в отчете о результатах глобального исследования технологического развития биофармацевтической индустрии в пятницу.

Согласно документу, как и многие узкоспециализированные методы лечения, New Science в настоящее время может оказываться более дорогим: такие препараты стоят порой иногда в 3-5 больше, чем традиционные лекарства. Однако у подхода высокий потенциал роста и лидеры направления инвестируют в 6-7 раз больше в цифровые технологии, анализ данных и геномику по сравнению со своими коллегами.

Подход New Science включает спектр методов лечения, разработанных с использованием высокоточных методик целевой генной терапии и «малых молекул» и новые способы лечения заболеваний центральной нервной системы.