Отбирать у должников по алиментам имущество планируют в Казахстане

Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Согласно поправкам в законодательство, обсуждаемым в рабочей группе мажилиса, в Казахстане взыскание задолженности, в том числе, по алиментам, при большой сумме долга будет обращаться на имущество должника.

«Один из принципов закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» – это размер изыскания. То есть, по, допустим, мелкому административному штрафу закон запрещает налагать обращение на имущество, которое стоит много миллионов. Во-вторых, суд дает оценку, насколько законно, насколько соразмерно изменить способ исполнения и суммовую часть в размере взыскать с имущества должника», — сказал в пятницу на обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РК по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек» председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей (РП ЧСИ) Ернар Ибраев.

Однако практики такого взыскания пока нет. Взыскания по долгу по зарплате также, не достаточно велики для такого обращения взыскания на недвижимость, отметил он.

Также, на заседании рабочей группы обсуждались вопросы разделения полномочий по вопросу доверия судам, частным судебным исполнителям, нотариату.