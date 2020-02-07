Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Прибывающие в аэропорт Алматы пассажиры заполняют карантинную декларацию, сообщает пресс-служба акима города.

«По решению Регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции специалистами круглосуточно проводится эпидемиологический контроль за прибывающими международными рейсами. Целью является оперативное выявление людей с подозрениями на коронавирусную инфекцию, а также установление за всеми прибывшими в Алматы пассажирами медицинского наблюдения на срок инкубационного периода. Для этого на борту самолета пассажиры заполняют карантинную декларацию с указанием контактных данных и на пограничном контроле сдают специалистам департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы после тепловизорного контроля температуры тела», — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в пятницу.

Также контролируется соблюдение противоэпидемического режима объектов общественного питания, торговли и обслуживания на территории аэропорта на наличие и применение медицинских масок и дезинфицирующих средств.

«Выявлены нарушения масочного режима и составлены предупредительные письма на 15 предпринимателей; контролируется наличие и вручение пассажирам авиарейсов памяток и систематическое транслирование по внутреннему телевидению и громкой связи видео и текста по соблюдению мер предосторожности по коронавирусной инфекции. На сегодня в зале вылета аэропорта Алматы пассажирам розданы 3220 памяток, каждые 15-20 минут по телеканалам и радио идет трансляция мер предосторожности», — рассказала о проводимой работе руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более 31 тыс. человек, летальных случаев – 636, выздоровели – более 1,4 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».