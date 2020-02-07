Иностранцев намерены выдворять за пределы Казахстана за участие в мирных собраниях

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Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Иностранцев намерены выдворять за пределы Казахстана за участие в мирных собраниях, передает корреспондент агентства.

«Участие иностранцев, иностранных юридических лиц либо лиц без гражданства в мирных собраниях либо ином публичном мероприятии, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, — влечет предупреждение или штраф на иностранцев и лиц без гражданства – в размере 50 месячных расчетных показателей (МРП) с административным выдворением за пределы Республики Казахстан, на юридических лиц штраф в размере 100 МРП», — говорится в предложенном в пятницу проекте дополнения к статье 488 КоАП РК.

В действующем законодательстве указанная формулировка в статье 488 отсутствует.

«Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, – влекут штраф на иностранцев и лиц без гражданства – в размере 100 МРП с административным выдворением за пределы Республики Казахстан, на юридических лиц штраф в размере 200 МРП», — сказано в проекте поправок.

Таким образом, в Казахстане намерены установить запрет на участие в мирных собраниях иностранцев и лиц без гражданства.

Сверху руль, снизу цепи Сверху руль, снизу цепи
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Ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний.

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