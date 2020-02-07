Тараз. 7 февраля. КазТАГ – Расследование начато после групповой драки в селе Жамбылской области, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«В селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт локализован, ситуация находится под контролем. Следственным управлением ДП Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 (хулиганство) УК РК. Устанавливаются зачинщики и участники конфликта», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Ранее в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи якобы вспыхнул межэтнический конфликт между сельчанами.

«ДП Жамбылской области просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения. Предупреждаем, что за распространение недостоверной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры предусмотрена уголовная ответственность», — прокомментировали указанные сообщения полицейские.