Политикам хотят запретить проводить митинги при приостановке работы их партий в Казахстане

Новости 86 0

Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Политикам хотят запретить проводить митинги при приостановке работы их партий в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В период приостановления деятельности политической партии руководителям и членам партии запрещается выступать от ее имени в средствах массовой информации, организовывать и проводить мирные собрания и иные публичные выступления (…)», — говорится в представленном в пятницу проекте поправок к статье 13 (приостановление деятельности политической партии) закона РК «О политических партиях».

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний, а также о том, что иностранцев за участие в мирных собраниях намерены штрафовать и выдворять за пределы страны. Также стало известно, что освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане.

Похожие материалы:

  1. Освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане
  2. Иностранцев намерены выдворять за пределы Казахстана за участие в мирных собраниях
  3. Жители Алматы хотят попросить Токаева запретить стройку гостиницы на месте детской площадки
  4. Анализы следует проводить только при наличии симптомов коронавируса – Молдагасимова
  5. Ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний хотят в РК

Новости партнеров

Загрузка...