Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Политикам хотят запретить проводить митинги при приостановке работы их партий в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В период приостановления деятельности политической партии руководителям и членам партии запрещается выступать от ее имени в средствах массовой информации, организовывать и проводить мирные собрания и иные публичные выступления (…)», — говорится в представленном в пятницу проекте поправок к статье 13 (приостановление деятельности политической партии) закона РК «О политических партиях».

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний, а также о том, что иностранцев за участие в мирных собраниях намерены штрафовать и выдворять за пределы страны. Также стало известно, что освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане.