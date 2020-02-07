Т2,5 млрд превысил ущерб от коррупции в сфере энергетики и ЖКХ в 2019 году в Казахстане

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Т2,5 млрд превысил ущерб от коррупции в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 2019 году в Казахстане.

«Ущерб государству за 2019 год составил Т2 525 277 тыс., почти 100% (Т2 511 619 тыс.) в настоящее время возмещены государству», — сказал старший следователь агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, согласно статистическим данным, только за 2019 год в производстве антикоррупционной службы находилось 104 коррупционных уголовных дела данной сферы.

«91 зарегистрирован антикоррупционной службой, 56 окончены производством, 49 из которых направлены в суд. Осуждено более 20 должностных лиц», — отметил Бигайдаров.

По результатам анализа, наиболее распространенными видами коррупционных преступлений являются взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и хищения, связанные с незаконным подписанием актов выполненных работ – по капитальному ремонту водоочистных сооружений, установке освещения и благоустройству улиц, при оборудовании принудительного снижения скорости транспортных средств и так далее.