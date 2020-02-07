Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Власти Алматы пообещали сдержать рост тарифов на тепло, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) города.

«Вся нагрузка, которую предполагали распределить на всех потребителей, была направлена на организации, финансируемые за счет бюджета. Это решение позволило сдержать тарифы на тепло», — заявил в пятницу в пресс-центре акимата Алматы руководитель городского департамента комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) Болат Самбетов.

Он сообщил, что в связи пересмотром инвестиционных программ и затрат тарифной сметы субъектов теплоэнергетического сектора города, конечный тариф на теплоснабжение был снижен для населения на 18% с 1 января 2019 года.

«В 2017 году уполномоченным органом были утверждены предельные тарифы на услуги ТОО «Алматинские тепловые сети» до 2021-го года. С 1 января ожидался плановый рост тарифов на тепло для населения на 3%. Кроме того, значительно выросла оснащенность потребителей общедомовыми приборам учета, до 94%. Те, кто установил приборы, перешли на оплату по другой категории на 36% ниже. В связи с этим теплоснабжающие организации могли обратиться за пересмотром дифференцированных тарифов», — пояснил глава ДКРЕМ.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что необходимо делать потребителям в случае наличия в квитанции неизвестных цен, спикер посоветовал обращаться в антимонопольный комитет.

«Если потребителю пришло больше, чем должно было, в этом случае надо в обязательном порядке обратиться в антимонопольный комитет. Тут все счета будут проверены. Если подтвердится внеплановое повышение, то монополист будет оштрафован. Средства будут возвращены потребителям. Штрафы у нас высокие, поэтому монополисты стараются не нарушать», — заверил Самбетов.