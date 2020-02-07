США могут ввести санкции против «Роснефти» за связь с режимом Мадуро

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – США могут ввести санкции против «Роснефти» за связь с режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Bloomberg.

«США решают, наложить ли санкции на крупнейшего в России производителя нефти – ПАО «Роснефть» за связи с Николасом Мадуро, хотя американские чиновники опасаются, что этот шаг может вызвать хаос на мировых рынках нефти. Представители министерства финансов опасаются, что санкции в отношении «Роснефти» могут повысить цены на нефть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США наложили жесткие экономические санкции на Венесуэлу, поскольку администрация американского лидера Дональда Трампа пытается свергнуть Мадуро, но нефтяная промышленность страны продолжает функционировать.

«На сырую нефть приходится 95% венесуэльского экспорта и финансов режима Мадуро. Администрация Трампа планирует усилить давление на Мадуро в течение следующих 30 дней», — сообщил высокопоставленный представитель администрации Трампа.

«США будут «очень внимательно» следить за потенциальными действиями «Роснефти» и «вероятно, предпримут меры в ближайшем будущем по этому вопросу», — заявил советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен.

Угроза санкций США в отношении крупной российской сырьевой компании повлияла на мировые рынки в 2018 году, когда администрация Трампа выступила против российского миллиардера Олега Дерипаски из-за того, что министр финансов Стивен Мнучин назвал «злонамеренной деятельностью России по всему миру».

«В то время Дерипаска владел контрольным пакетом акций United Co. Rusal, второго по величине в мире производителя алюминия. Санкции против «Русал» никогда не вводились, поскольку министерство финансов США их постоянно отклоняло. Но мировые цены на алюминий одномоментно взлетели на целых 20%, а каждая задержка с введением санкций вызывала новый рост», — напоминает издание.

По информации Bloomberg, после введения США санкций против Венесуэлы Россия стала вторым по величине источником импорта американской нефти.

«Российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в США вырос в октябре прошлого года до 20,9 млн барр, что является самым высоким показателем с ноября 2011 года, согласно данным правительства США. На «Роснефть» в настоящее время распространяются некоторые санкции, введенные США на рынке нефти, но они не столько масштабны, как санкции против предприятий, связанных с режимом Мадуро, и не мешают «Роснефти» заключать соглашения по венесуэльской нефти», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что «Роснефть» была основным поставщиком сырой нефти в Венесуэлу, которая в основном отправляется на нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае.

«Московская компания, контролируемая правительством российского президента Владимира Путина, одолжила PDVSA $6,5 млрд в обмен на нефть. Продажи венесуэльской нефти упали до 34-летнего минимума в 2019 году после того, как в результате санкций была прекращена торговля с США, до тех пор крупнейшим клиентом страны. «Роснефть» также поставляет бензин и дизельное топливо. Субсидированный бензин помогает Мадуро удержать власть в стране, страдающей от инфляции, нехватки продовольствия и широко распространенного гуманитарного кризиса. Бензин настолько дешев, что полный бак бензина обходится венесуэльцам меньше, чем в $1», — сказано в сообщении.

Как сообщается, по состоянию на ноябрь 2019 года пять совместных предприятий «Роснефти» и венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA добывали в среднем 84,7 тыс. барр в день по сравнению с 158 тыс. в том же месяце годом ранее. Совместная модернизация тяжелой сырой нефти была остановлена с середины 2019 года из-за эксплуатационных проблем.