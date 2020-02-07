Трещину в жилом доме на пр. Назарбаева в Алматы акимат объяснил сейсмоусилением

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Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Строительство кафе в жилом доме в Алматы привело к образованию трещины в здании, несущие стены повреждены, но акимат и ГАСК заверяют, что это сейсмоусиление, пожаловались жильцы домов по пр. Назарбаева, 161 и ул. Шевченко, 51.

«Продолжается строительство кафе «Неделька» (четвертый объект их сети) на Назарбаева, 161/Шевченко, 51. Трещина вдоль всей стены никого не волнует. Дома 1959 и 1964 годов постройки в сейсмоопасной зоне. Трещину замазывают, но все безрезультатно, так как вмешательство в основание дома дает новые разломы», — сообщили жильцы домов в своем обращении в КазТАГ.

По словам жильцов, 30 января на отчетной встрече аким Алмалинского района Беккали Торгаев настаивал, что у застройщика все документы в порядке и только когда жильцы дома сообщили, что из-за строительства был наполовину перегорожен тротуар, аким прибыл на место.

«На встрече присутствовал главный архитектор района, представители ГАСК (те же лица), и представители кафе «Неделька». Под натиском жителей получилось попасть на сам объект и мы увидели ужасающую картину: вырыты полы на глубину 1,6 м (причина низкой температуры в квартирах сверху), пробиты дверные проемы в несущих стенах, а также пробит выход на Шевченко, подкопан фундамент и при этом все хором продолжали доказывать, что это происходит сейсмоукрепление, так как их экспертиза показала аварийное состояние фундамента», — говорится в обращении.

При этом отмечается, что к остальной части фундамента жилого дома площадью 2 тыс. кв. м у госорганов не было претензий по части сейсмоопасности.

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По информации жильцов, Торгаев дал им четыре рабочих дня на то, чтобы за свой счет провести строительную экспертизу.

«На встрече аким придерживался стороны застройщика. И только после натиска жителей им было принято остановить стройку на неделю и жильцам (за свои деньги!) заказать строительную экспертизу. Внимание! За четыре рабочих дня! В то время как государство берет 15 дней на рассмотрение любого запроса, мы, простые жители, должны выкрутиться за четыре дня! Почему не была назначена госэкспертиза?» — пишут жильцы.

Как сообщается в обращении, независимый эксперт подтвердил, что подобное усиление представляет опасность и может вызвать разлом фундамента в случае землетрясения.

«4 февраля посетил объект независимый эксперт на визуальный осмотр и дал предварительное заключение, что так усиление делать нельзя, что усиление таким образом малой части фундамента является опасным, в случае землетрясения может произойти разлом именно на месте, где заканчивается их укрепленный фундамент и продолжается старый», — отмечается в обращении.

Кроме того, жильцы подчеркнули, что к стенам их старых домов нельзя пристраивать капитальное строение, поскольку бутобетонные плиты, на которых стоят дома, могут не выдержать.

«Мы будем бороться до конца и не позволим наш дом превратить в столовую. Мы все должны иметь право на отдых после трудового дня, мы платим налоги и хотим жить спокойно. Жители находятся в очень напряженном состоянии и готовы подавать заявку на митинг, отстаивая свой дом», — подчеркивается в обращении.

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