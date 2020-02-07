Трещину в жилом доме на пр. Назарбаева в Алматы акимат объяснил сейсмоусилением

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Строительство кафе в жилом доме в Алматы привело к образованию трещины в здании, несущие стены повреждены, но акимат и ГАСК заверяют, что это сейсмоусиление, пожаловались жильцы домов по пр. Назарбаева, 161 и ул. Шевченко, 51.

«Продолжается строительство кафе «Неделька» (четвертый объект их сети) на Назарбаева, 161/Шевченко, 51. Трещина вдоль всей стены никого не волнует. Дома 1959 и 1964 годов постройки в сейсмоопасной зоне. Трещину замазывают, но все безрезультатно, так как вмешательство в основание дома дает новые разломы», — сообщили жильцы домов в своем обращении в КазТАГ.

По словам жильцов, 30 января на отчетной встрече аким Алмалинского района Беккали Торгаев настаивал, что у застройщика все документы в порядке и только когда жильцы дома сообщили, что из-за строительства был наполовину перегорожен тротуар, аким прибыл на место.

«На встрече присутствовал главный архитектор района, представители ГАСК (те же лица), и представители кафе «Неделька». Под натиском жителей получилось попасть на сам объект и мы увидели ужасающую картину: вырыты полы на глубину 1,6 м (причина низкой температуры в квартирах сверху), пробиты дверные проемы в несущих стенах, а также пробит выход на Шевченко, подкопан фундамент и при этом все хором продолжали доказывать, что это происходит сейсмоукрепление, так как их экспертиза показала аварийное состояние фундамента», — говорится в обращении.

При этом отмечается, что к остальной части фундамента жилого дома площадью 2 тыс. кв. м у госорганов не было претензий по части сейсмоопасности.

По информации жильцов, Торгаев дал им четыре рабочих дня на то, чтобы за свой счет провести строительную экспертизу.

«На встрече аким придерживался стороны застройщика. И только после натиска жителей им было принято остановить стройку на неделю и жильцам (за свои деньги!) заказать строительную экспертизу. Внимание! За четыре рабочих дня! В то время как государство берет 15 дней на рассмотрение любого запроса, мы, простые жители, должны выкрутиться за четыре дня! Почему не была назначена госэкспертиза?» — пишут жильцы.

Как сообщается в обращении, независимый эксперт подтвердил, что подобное усиление представляет опасность и может вызвать разлом фундамента в случае землетрясения.

«4 февраля посетил объект независимый эксперт на визуальный осмотр и дал предварительное заключение, что так усиление делать нельзя, что усиление таким образом малой части фундамента является опасным, в случае землетрясения может произойти разлом именно на месте, где заканчивается их укрепленный фундамент и продолжается старый», — отмечается в обращении.

Кроме того, жильцы подчеркнули, что к стенам их старых домов нельзя пристраивать капитальное строение, поскольку бутобетонные плиты, на которых стоят дома, могут не выдержать.

«Мы будем бороться до конца и не позволим наш дом превратить в столовую. Мы все должны иметь право на отдых после трудового дня, мы платим налоги и хотим жить спокойно. Жители находятся в очень напряженном состоянии и готовы подавать заявку на митинг, отстаивая свой дом», — подчеркивается в обращении.