Доллар продолжает дешеветь в обменниках Нур-Султана и Шымкента, в Алматы курс не изменился

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг продолжает снижение в пунктах обмена валют Нур-Султана и Шымкента, в Алматы – не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т377,9, а продажи – Т379,1.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т378, а продают по Т379,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378,2, а продажи – Т379.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т377,56.