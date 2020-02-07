Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ — Три «бронзы» завоевал Казахстан на международном турнире по боксу в Венгрии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Дебрецене (Венгрия) состоялись полуфинальные поединки в рамках крупного международного турнира по боксу «Иштван Бочкай». По их итогам в активе Казахстана три бронзовые медали. Их завоевали Айдос Арапов (до 57 кг), уступивший Самуэлю Кистохарри (Франция), Нурбек Оралбай (до 81 кг), проигравший Газимагомеду Джалидову (Испания), а также Дамир Тойбай (свыше 91 кг). Тяжеловес не смог пройти Марко Милуна (Хорватия)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что финальные поединки пройдут 7 февраля.

«За золотые медали будут биться Сабырхан Махмуд (до 52 кг), Талгат Шайкен (до 69 кг) и Айбек Оралбай (до 91 кг). Они оказались сильнее Федерикко Серру (Италия), Ярослава Самоталова (Украина) и Флорентина Вилфреда (Франция) соответственно», — резюмируется в сообщении.