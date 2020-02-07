Вопрос политзаключенных в РК рассматривают в американо-казахстанской группе

Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Вопрос политзаключенных в Казахстане рассматривают в американо-казахстанской группе по правам человека, сообщил посол США в РК Уильям Х. Мозер.

«Да, есть американо-казахстанская группа о правах человека, и я думаю, что он (директор департамента международного права и сотрудничества министерства юстиции РК Максат Берекетов – КазТАГ) говорит об этой группе. Это (вопрос о политзаключенных – КазТАГ) один вопрос из многих других (рассматриваемых – КазТАГ). Мы уже работаем», — прокомментировал Мозер в пятницу вопрос корреспондента агентства о казахстанско-американской группе по политзаключенным.

Отметим, 17 января СМИ сообщали о том, что рабочая группа из представителей США и Республики Казахстан проведет работу по политзаключенным. Об этом сообщил директор департамента международного права и сотрудничества министерства юстиции РК Максат Берекетов на расширенной коллегии минюста. Также сообщалось, что Берекетов был прерван главой минюста РК Маратом Бекетаевым, который напомнил, что, по мнению представителей Казахстана, в стране нет политических заключенных. После этих слов Берекетов тут же поправился и сказал: «Совершенно верно. Я извиняюсь. Это действительно была такая критика в рамках того, что было озвучено. Так оно и есть».

Напомним, в марте 2019 года госдепартамент США и Европарламент призвали власти Казахстан освободить всех политических заключенных.

На сегодняшний день на сайте Альянса «Тiрек» в рубрике «Актуальный список политзаключенных» содержится информация о 14 политических узниках, среди которых: Арон Атабек (Едигеев), Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев, Игорь Сычев, Игорь Чуприна, Макс Бокаев, Ринат Гинатуллин, Санат Букенов, Мухтар Джакишев, Асет Абишев, Кайырлы Омар, Ержан Ельшибев, Ерлан Балтабай, Жамбул Кобейсинов.