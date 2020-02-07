Вопрос политзаключенных в РК рассматривают в американо-казахстанской группе

Новости 110 0

Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Вопрос политзаключенных в Казахстане рассматривают в американо-казахстанской группе по правам человека, сообщил посол США в РК Уильям Х. Мозер.

«Да, есть американо-казахстанская группа о правах человека, и я думаю, что он (директор департамента международного права и сотрудничества министерства юстиции РК Максат Берекетов – КазТАГ) говорит об этой группе. Это (вопрос о политзаключенных – КазТАГ) один вопрос из многих других (рассматриваемых – КазТАГ). Мы уже работаем», — прокомментировал Мозер в пятницу вопрос корреспондента агентства о казахстанско-американской группе по политзаключенным.

Отметим, 17 января СМИ сообщали о том, что рабочая группа из представителей США и Республики Казахстан проведет работу по политзаключенным. Об этом сообщил директор департамента международного права и сотрудничества министерства юстиции РК Максат Берекетов на расширенной коллегии минюста. Также сообщалось, что Берекетов был прерван главой минюста РК Маратом Бекетаевым, который напомнил, что, по мнению представителей Казахстана, в стране нет политических заключенных. После этих слов Берекетов тут же поправился и сказал: «Совершенно верно. Я извиняюсь. Это действительно была такая критика в рамках того, что было озвучено. Так оно и есть».

Напомним, в марте 2019 года госдепартамент США и Европарламент призвали власти Казахстан освободить всех политических заключенных.

На сегодняшний день на сайте Альянса «Тiрек» в рубрике «Актуальный список политзаключенных» содержится информация о 14 политических узниках, среди которых: Арон Атабек (Едигеев), Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев, Игорь Сычев, Игорь Чуприна, Макс Бокаев, Ринат Гинатуллин, Санат Букенов, Мухтар Джакишев, Асет Абишев, Кайырлы Омар, Ержан Ельшибев, Ерлан Балтабай, Жамбул Кобейсинов.

Кризис близок, его не может не быть Кризис близок, его не может не быть
106

Похожие материалы:

  1. Вопрос перехода авиакомпании из одной страны в другую – не вопрос IATA
  2. Правительство РК рассматривает вопрос переноса матчей Fed Cup в Нур-Султан из-за коронавируса
  3. Планшетами могут обеспечить ветеринарных инспекторов в Казахстане
  4. Экспорт казахстанской продукции в 2019 году сократился почти на 5%
  5. Экспорт казахстанской нефти в Китай будет восстановлен в ближайшие дни – Ногаев

Новости партнеров

Загрузка...