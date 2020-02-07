Верховный муфтий сменился в Казахстане

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Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Верховным муфтием Казахстана назначен Наурызбай кажы Таганулы, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

«Сегодня на внеочередном ІХ курултае Духовного управления мусульман Казахстана, который прошел в Нур-Султане, Серикбай кажы Таганулы на должность председателя ДУМК, Верховного муфтия предложил кандидатуру Наурызбай кажы Таганулы. 300 делегатов курултая единогласно проголосовав за предложенную кандидатуру, избрали Наурызбай кажы Таганулы Верховным муфтием», — говорится в сообщении в пятницу.

Наурызбай кажы Таганулы сообщил, что в качестве Верховного муфтия намеревается реализовать ряд крупных проектов.

«300 делегатов со всех областей, проголосовав за мою кандидатуру, выразили свою надежду, избрали меня Верховным муфтием. Я буду прилагать все усилия, чтобы оправдать их надежду. У нас имеется несколько масштабных запланированных проектов», — сказал он.

При этом Верховный муфтий пояснил, что в честь 30-летия со дня основания ДУМК планируется дать 30 мечетям имена известных личностей, содействовать в вопросе установления водопроводов, дорог в 30 населенных пунктах, оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям, проделать ремонтные работы в 30 мечетях, выделить гранты студентам, а также провести другие мероприятия.

Война Миров. Ливийский передел Война Миров. Ливийский передел
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Как напоминает ДУМК, Наурызбай кажы Таганулы ранее работал первым заместителем председателя ДУМК, главным имамом мечети «Хазрет Султан».

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