Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,3, а продажи – Т380.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 378,3, а продают по Т379,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378,9, а продажи – Т379,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т378,3.