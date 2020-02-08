Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием Северо-Западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе и севере с метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. Температура ночью -1+1, днем +1+3.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью 0+2, днем +10+12.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +3+5, днем +18-20.

В Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами метель, гололед туман. Днем -1+4, ночью -3+2.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами метель, гололед туман. Днем -2+3, ночью -1-6.

В Павлодарской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами метель, гололед. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Костанайской области местами ожидается гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду с метелью. Днем -3+2, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области днем местами дождь с небольшим снегом, ночью дождь местами ослабнет, но ожидается снегопад, местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Мангистауской области дождь с небольшим снегом, ночью местами, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Карагандинской области днем местами небольшие дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -2+3.

В Кызылординской области днем местами дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +1+6.

В Туркестанской областях местами днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 18-23 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -2+3.

В Атырауской области ночью местами небольшие дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Актюбинской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5 (с дальнейшим понижением), ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области ночью местами небольшой снег, местами ожидается туман. Днем -5-10, ночью -13-18.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем +15+20, ночью +1+6.

«В ближайшие трое суток на реках запада, юго-востока и востока республики, а также на реке Сырдарья ниже ГП Жосалы (Кызылординская) ожидается ослабление ледовых явлений, возможны образования зажоров льда и подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.