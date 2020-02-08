Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ — Казахстанские боксеры завоевали три золотые медали на турнире в Венгрии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Дебрецене (Венгрия) состоялись финальные поединки турнира «Иштван Бочкай» с участием казахстанских боксеров. По их итогам в активе команды Казахстана три золотые медали. В категории до 52 кг Сабырхан Махмуд победил Лалитха Прасада Полипалли (Индия). Айбек Оралбай праздновал победу в весовой категории до 91 кг. В финале он оказался сильнее Гауравы Чауханы (Индия). В женских соревнованиях Римма Волосенко одержала победу над россиянкой Екатериной Дынник (до 64 кг)», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По данным НОК, на вторую ступень пьедестала поднялся казахстанец Талгат Шайкен. В финале категории до 69 кг он уступил французу Вахиду Хамбли.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что бронзовые медали завоевали Айдос Арапов (до 57 кг), Нурбек Оралбай (до 81 кг), а также Дамир Тойбай (свыше 91 кг) и Марина Вольнова (до 69 кг). Таким образом, в активе команды Казахстана восемь наград.