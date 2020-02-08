Двое полицейских получили огнестрельные ранения при конфликте в Жамбылской области

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Двое полицейских получили огнестрельные ранения при конфликте в Кордайском районе Жамбылской области, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«При исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и предотвращению незаконных действий различные травмы получили также сотрудники полиции, в том числе двое огнестрельные ранения», — сообщил Тургумбаев в субботу в СЦК.

По его словам, участники драки оказали активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям.

«Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие», — отметил глава МВД.

Позже, добавил он, конфликтом были охвачены также села Аукатты и Булан Батыр. По периметру населенных пунктов, а также на въездах к ним на автодорогах, по его словам, были выставлены блокпосты.

«В результате хулиганский действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. Но в настоящее время во время происшествия проводится осмотр и в дальнейшем будут более уточненные данные», — сказал министр.

Начато досудебное расследование по статье 272 (организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 (убийство) УК РК.

«В настоящее время там дислоцированы силы полиции и военнослужащие национальной гвардии. Ситуация в Кордайском районе стабилизирована», — заключил Тургумбаев.

Ранее Тургумбаев сообщил, что в ходе конфликта погибли восемь человек, еще около 40 получили ранения. Незадолго до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил наличие погибших в Кордайском районе и поручил провести расследование. Как уточнили в МВД, для участия в драке в Масанчи прибыли более 300 человек из других аулов.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль , а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка , по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается.

«Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сказал Дауров.

Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.

Член депутатской группы мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Шакир Хахазов, комментируя слова Даурова, заявил, что ситуация иная, чем описал глава ассоциации дунган, добавив, что в ситуации нужно разбираться.

В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию в Кордайском районе и взяла ее под контроль. По словам главы государства, произошла драка из хулиганских побуждений, которой попытались воспользоваться провокаторы. Президент пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Однако уже под утро 8 февраля Дауров сообщил агентству КазТАГ, что силовики остановили погромы в Масанчи, но поджоги начались в соседнем селе Булар батыра, добавив, что есть жертвы. Ранее в интервью МИА КазТАГ он сообщил, что число погибших может достигать 11 человек, добавив, что жертв можно было бы избежать, если бы силовики отреагировали на сутки раньше.