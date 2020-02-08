Ночные погромы и убийства в Кордайском районе – полный рассказ главы ассоциации дунган

Тараз. 8 февраля. КазТАГ – Председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров рассказал агентству КазТАГ, что в результате ночных погромов в Кордайском районе Жамбылской области число жертв может достигать 11 человек, а также поделился мнением, что, если бы силовики отреагировали на сообщения о конфликте на сутки раньше – жертв можно было бы избежать. МИА КазТАГ приводит полностью рассказ Хусея Даурова о событиях минувшей ночи.

«В 5.25 ОМОН из Алматы, военные прибыли и сразу взяли под контроль всю обстановку. Но они это сделали с задержкой на целые сутки. Если бы сутки назад в сетях уже все было, если бы они все это сделали, дай Бог, мы бы избежали этой беды и спасли бы эти человеческие жизни. Но сейчас, слава Богу, ОМОН сейчас на каждом у нас углу, в каждом селе и контролируют ситуацию.

По погибшим сейчас точной цифры нет, но где-то от восьми до 11 человек. Дают разные цифры, но говорят, что от восьми до 11 человек. Основные погибшие – это село Масанчи и село Булар батыр. Это (жертвы – КазТАГ) в трех селах (сам Дауров проживает в селе Сортобе, находящемся рядом – КазТАГ). Точную цифру мы не можем сказать, но по нашим данным, те, которые видели, люди погибли, мы сейчас посчитали, что вот где-то 8-11 человек. Точную цифру мы не знаем.

Вот сейчас тут создана комиссия. Штаб организовали в селе Сортобе в Доме культуры, они сейчас проводят расследование, и сейчас собирают все эти сведения о погибших и так далее, и уже официально они объявят, наверное, ближе к вечеру.

Раненых очень много, больницы переполнены – возили и в Киргизию, и вот в Кордай, в районный центр, раненых очень много.

Дай Бог, чтобы все это утряслось, вам (агентству – КазТАГ) спасибо, что вовремя вчера написали эту информацию и благодаря вашей информации ОМОН и вот эти военные, они все приехали и взяли ситуацию под контроль. Вам спасибо! А то мы звонили и нашим депутатам, и всем, и они что-то ничего не предпринимали, только обещали, а благодаря вашим вот этим (публикациям – КазТАГ) приехали, слава Богу.

Но здесь был и аким района, и замакима области – они с самого начала были. Потом приехал и аким области, и начальник УВД, но они не могли сдержать вот эту толпу, потому что очень много было людей из разных мест, но не наши, поэтому не могли их сдержать», — рассказал Дауров агентству в субботу.

От редакции: после полуночи 8 февраля на редакционную почту МИА КазТАГ пришло письмо с электронного адреса, зарегистрированного на домене qogam.gov.kz, автором которого была указана председатель комитета информации министерства информации и общественного развития Ляззат Суйндик. В письме она рекомендует агентству «придерживаться официальной информации» по ситуации в Кордайском районе Жамбылской области и напоминает об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации». Редакция КазТАГ в свою очередь обращает внимание официального органа на то, что данная «рекомендация» является ничем иным, как прямой цензурой и действия руководителя комитета информации являются прямым нарушением пункта 1 статьи 20 (Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается) Конституции Казахстана. Подтверждением же достоверности распространяемой агентством информации являются не только свидетельства председателя ассоциации дунган Казахстана Хусея Даурова, но и многочисленные фотографии и видео-кадры, полученные редакцией. Сообщать о фактах погромов и массовом насилии на фоне молчания официальных источников агентство КазТАГ сочло единственным правильным решением для привлечения внимания к ситуации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил наличие погибших в Кордайском районе и поручил провести расследование.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль , а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка , по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается.

«Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сказал Дауров.

Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.

Член депутатской группы мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Шакир Хахазов, комментируя слова Даурова, заявил, что ситуация иная, чем описал глава ассоциации дунган, добавив, что в ситуации нужно разбираться.

В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию в Кордайском районе и взяла ее под контроль. По словам главы государства, произошла драка из хулиганских побуждений, которой попытались воспользоваться провокаторы. Президент пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Однако уже под утро 8 февраля Дауров сообщил агентству КазТАГ, что силовики остановили погромы в Масанчи, но поджоги начались в соседнем селе Булар батыра, добавив, что есть жертвы.