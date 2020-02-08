Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил наличие погибших в результате ночных погромов в Кордайском районе, сообщает пресс-служба Акорды.

«Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользоваться провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим», — говорится в заявлении Токаева в субботу.

Он заверил, что в настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии.

«Государственным органам необходимо принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента. В связи с этим поручаю: Первое. Создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Сапарбаева Бердибека Машбековича. Прежде всего, следует выяснить основные причины конфликта. Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера. Правительственная комиссия совместно с акимом Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять План восстановления собственности пострадавших», — отметил президент.

Всем семьям погибших и раненых, по его словам, нужно оказать необходимую помощь.

«Сейчас важно успокоить население. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте», — добавил президент.

По его словам, генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу. Виновные, отметил глава государства, должны быть строго наказаны.

«Третье. Комитет национальной безопасности, генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию», — заключил Токаев.

Ранее МИА КазТАГ со ссылкой на председателя ассоциации дунган Казахстана сообщило, что число погибших в результате ночных погромов может достигать 11 человек.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается.

«Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сказал Дауров.

Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.

Член депутатской группы мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Шакир Хахазов, комментируя слова Даурова, заявил, что ситуация иная, чем описал глава ассоциации дунган, добавив, что в ситуации нужно разбираться.

В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию в Кордайском районе и взяла ее под контроль. По словам главы государства, произошла драка из хулиганских побуждений, которой попытались воспользоваться провокаторы. Президент пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Однако уже под утро 8 февраля Дауров сообщил агентству КазТАГ, что силовики остановили погромы в Масанчи, но поджоги начались в соседнем селе Булар батыра, добавив, что есть жертвы.