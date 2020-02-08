В Масанчи спецназ всех успокоил, но поджоги начались в Булар батыре, есть жертвы – Дауров

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Тараз. 8 февраля. КазТАГ – Председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров сообщил о том, что силовики остановили погромы в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, но теперь, по его словам, поджоги начались в Булар батыре, а также проинформировал, что есть жертвы, передает корреспондент агентства.

«В Масанчи приехал спецназ, ОМОН, там успокоили, а в соседнем селе рядом с Сортобе – Булар батыр – вот сейчас только эти молодчики прорвали вот это оцепление ОМОНа и начали поджигать еще одно село. Там стреляют, ружьями стреляют, дробью, стреляют и поджигают дома. Сказали, что вызвали военных, но до сих пор еще нету. У меня к вам просьба, чтобы быстрей написали, чтобы быстрей прислали военных, чтобы успокоили обстановку», — обратился под утро в субботу в редакцию МИА КазТАГ Дауров.

Также он рассказал о своем состоянии – ранее глава ассоциации дунган сообщал о том, что на него было совершено нападение.

«Я терял сознание, руку сломали, а так – терпимо. Главное – тут нам же жить потом здесь с братьями казахами, с другими нам надо здесь жить, а приехали эти молодчики – это в основном не местные, а с разных краев, в основном, это я смотрю – криминальные элементы. Вот мы боимся, что сейчас они еще прорвуться еще в Сартобе», — поделился опасениями глава ассоциации.

Кроме того, он прокомментировал обвинения в распространении ложной информации, выдвинутые в его адрес членом депутатской группы мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Шакиром Хахазовым и уточнил, что уже есть жертвы.

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«Я десять раз ему звонил, просил, чтобы он поднял акима района, поднял ассамблею, чтобы прислали нам помощь. Я-то звоню не для того, чтобы себя прославить или жареные факты… Я прямо находился на мосту с акимом района, с замакимом области, мы не могли остановить вот этих. Вот сейчас там были аким области и начальник УВД. Несмотря на то, что они были там, прорвали вот это оцепление ОМОНовское. Там тоже есть жертвы – две жертвы уже есть и куча раненых. Очень много раненых», — сказал Дауров.

Он подчеркнул, что не преувеличивает, сообщая агентству указанную информацию.

«Это Хахазов спит себе, там сидит в Астане и успокаивает всех. Мы не хотим каких-то этнических проблем, столкновений и так далее. Мы хотим, чтобы защитили нашу жизнь. Защитили наших людей. Мы с местными казахами живем в мире и согласии уже 140 лет. У нас родственники, кудалар (сваты – КазТАГ) – это все – казахи. А вот пришли эти молодчики и сейчас начали все громить, и избивать, и убивать. Мне приставили пистолет к голове – хорошо, что там нашелся один местный, он остановил, говорит: «Эй, это аксакал, старик, он пришел усмирять». Мы просим, чтобы скорей прислали помощь», — повторил Дауров.

Отметим, что после полуночи 8 февраля на редакционную почту МИА КазТАГ пришло письмо с электронного адреса, зарегистрированного на домене qogam.gov.kz, автором которого была указана председатель комитета информации министерства информации и общественного развития Ляззат Суйндик. В письме она рекомендует агентству «придерживаться официальной информации» по ситуации в Кордайском районе Жамбылской области. Приводим текст письма полностью, с сохранением пунктуации и орфографии.

«Информационному агентству КазТАГ

В связи с событиями, произошедшими в селе Маканчи (пунктуация и орфография сохранены – КазТАГ) Кордайского района, в некоторых СМИ отмечаются факты распространения недостоверной информации, направленной на разжигание межнациональной розни.

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Убедительно просим вас воздержаться от публикации материалов, способствующих нагнетанию обстановки и могущих нарушить межэтническое согласие, придерживаться официальной информации, распространяемой уполномоченными органами.

Также обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность», — сказано в письме.

Редакция КазТАГ в свою очередь обращает внимание официального органа на то, что данная «рекомендация» является ничем иным, как прямой цензурой и действия руководителя комитета информации являются прямым нарушением пункта 1 статьи 20 (Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается) Конституции Казахстана. Подтверждением же достоверности распространяемой агентством информации являются не только свидетельства председателя ассоциации дунган Казахстана Хусея Даурова, но и многочисленные фотографии и видео-кадры, полученные редакцией.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается.

«Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сказал Дауров.

Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.

В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию в Кордайском районе и взяла ее под контроль. По словам главы государства, произошла драка из хулиганских побуждений, которой попытались воспользоваться провокаторы. Президент пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

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