Избиение пожилого человека в Кордайском районе подтвердили в МВД РК

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Избиение пожилого человека в Кордайском районе подтвердил вице-министр внутренних дел РК Алексей Калайчиди.

«Он (пожилой человек – КазТАГ) в драке пострадал», — сообщил Калайчиди в воскресенье в кулуарах СЦК, отвечая на вопрос журналиста, начался ли конфликт в Кордайском районе с избиения пожилого человека.

Вице-министр добавил, что в МВД РК анализируют всю рассылку.

«Идет, во-первых, установление всех людей. Там несколько сотен было. Мы должны сейчас установить каждого. Как пришел, в связи с чем, какой у него умысел был, почему он оказался в этом месте. Кто пришел, кто-то пришел не участвовал, просто снимал конфликт. Кто-то сопровождал его какими-то комментариями. То есть, чтобы картина была целостная, мы не можем взять в основу показания одного человека, который оказался на той улице, либо на той улице. Все-таки несколько сел было охвачено в том конфликте. Нам необходимо опросить всех участников и очевидцев того конфликта», — объяснил он.