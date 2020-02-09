Жителям четырех областей Казахстана ограничили подачу света

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Алматы. 9 февраля. КазТАГ — Жителям четырех областей Казахстана ограничили подачу света, передает корреспондент агентства.

«В связи с отключением на линиях 500 кВ национального оператора АО «KEGOC», были введены ограничения подачи электроэнергии в четырех областях — Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской», — сообщил в воскресенье официальный представитель минэнерго Серикжан Ерментаев.

Отмечается, что в данный момент специалисты работают над восстановлением нормального режима подачи электроэнергии.

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