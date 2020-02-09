Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ — Казахстанские дзюдоисты завоевали «серебро» и «бронзу» турнира серии Grand Slam в Париже, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Париже состоялась финальная схватка в весовой категории до 73 кг в рамках турнира по дзюдо серии Grand Slam. В ней принял участие казахстанец Жансай Смагулов, против которого выступил японец Соичи Хашимото. Схватка началась довольно вязко. Японский спортсмен получил предупреждение. Затем дзюдоисты сделали несколько безуспешных попыток провести эффективный прием. В таком ключе финал продлился до конца основного времени. К этому моменту предупреждение получил и Жансай. В свою очередь японец под самый занавес отметился результативным действием, выйдя вперед. В итоге он сохранил преимущество — Смагулов стал вторым», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как сообщает НОК, в весовой категории до 60 кг принял участие казахстанец Елдос Сметов.

«Против него на татами вышел Джин Вон Ким, представляющий Южную Корею. Схватка продлилась недолго: Сметов успешно провел чистый прием — «иппон», — следует из сообщения.

По данным комитета, золотую медаль завоевал японец Рюдзю Нагаяма. Второе место осталось за Яго Абуладзе (Россия). Третьим также стал Амартувшин Дашдав (Монголия). Отмечается, что в полуфинале Сметов проиграл Абуладзе. До 1/2 серебряный призер Олимпиады дошел, победив Мохаммада Рашнонезада (команда IJF), Янислава Герчева (Болгария), Дашдаву.