По линии Кегок режим подачи электроэнергии восстановлен — минэнерго

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ — Тулкин Ташимов. По линии Кегок режим подачи электроэнергии восстановлен, передаёт корреспондент агентства.

«Проблема была. На данный момент (по линии Кегок — КазТАГ) режим подачи электроэнергии восстановлен. Сейчас идет переток абонентов. В 21.26 были сняты все ограничения, восстановлен нормальный режим подачи электроэнергии. В данный момент в областях идет переподключение абонентов. Специалисты занимаются выяснением причин произошедшего», — сообщил корреспонденту агентства пресс-секретарь министерства энергетики (МЭ) РК Серикжан Ерментаев в воскресенье.