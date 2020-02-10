Самая низкая в Евросоюзе гарантированная минимальная заработная плата в январе была зарегистрирована в Болгарии

А вот размер гарантированной минимальной зарплаты в Люксембурге, одном из крохотных государств-членов Европейского Союза, почти сопоставим с размером зарплаты министра правительства Республики Казахстан

Издание Budapest Business Journal опубликовало статью Бенса Гаала под названием «Minimum wage in Hungary lowest in V4» — «Минимальная заработная плата в Венгрии является самой низкой в Вышеградской группе».

В предисловии к ней говорится так: «Согласно данным статистического агентства Евростат, в январе 2020 года гарантированная минимальная заработная плата в Венгрии составляла 487 евро, что меньше минимальной заработной платы в других странах Вышеградской группы».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Минимальная заработная плата в Чешской Республике составляла 575 евро. Второй самый высокий в Вышеградской четверке показатель по этой части был зарегистрирован в Словакии (580 евро), а вот в Польше минимальная заработная плата составляла 611 евро.

По данным Евростата, в январе минимальная месячная заработная плата в целом была ниже 600 евро на востоке и выше 1500 евро на северо-западе Европейского Союза, что указывает на значительные различия между регионами.

Вместе с тем, судя по комментариям Евростата, различия в размерах минимальной заработной платы по всему ЕС оказываются не столь уж значительными, если принять во внимание разницу в уровнях цен: минимальные заработные платы в государствах-членах ЕС с относительно низкими уровнями цен становятся более весомыми при их рассмотрении через паритет покупательной способности. А в государствах-членах ЕС с относительно высокими уровнями цен – менее весомыми.

В шести государствах-членах никакой минимальной национальной заработной платы не существует.

Самая низкая гарантированная минимальная заработная плата была зарегистрирована в Болгарии. Она равна 312 евро. Девять государств-членов выплачивали минимальную заработную плату в размере, варьирующемся от 400 евро до 600 евро. Это — Латвия (430 евро), Румыния (466 евро), Венгрия и Хорватия (546 евро). А также — Чешская Республика, Словакия и Эстония (584 евро), Литва (607 евро) и Польша.

В пяти других государствах-членах, расположенных в основном на юге Европейского Союза, минимальная заработная плата составляла от 700 евро до чуть более 1000 евро в месяц. Это — Португалия (741 евро), Греция (758 евро), Мальта (777 евро). А также — Словения (941 евро) и Испания (1 050 евро).

В остальных семи государствах-членах, расположенных на западе и севере Европейского Союза, минимальная заработная плата в январе была выше 1500 евро в месяц. Это — Франция (1539 евро), Германия (1584 евро), Бельгия (1594 евро). А также — Нидерланды (1 636 евро), Ирландия (1 566 евро) и Люксембург (2 142 евро)».

Издание Zakon.kz недавно опубликовало материал под названием «Сколько получает министр труда».

В нем излагается следующее: «Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов озвучил свою зарплату, передает Baigenews.kz.

Я получаю 900 тысяч тенге, — сказал министр в кулуарах заседания Совета по противодействию коррупции при партии Nur Otan.

Ранее свои заработные платы озвучили вице-министры образования и науки Рустем Бигари (640 тыс. тенге), Шолпан Каринова (600 тыс. тенге)».

Получается, что размер гарантированной минимальной зарплаты в одном из крохотных государств-членов Европейского Союза почти сопоставим с размером зарплаты министра правительства Республики Казахстан. 2 142 евро в Люксембурге — это 898 616 тенге 80 тиынов в Казахстане.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.