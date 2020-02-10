Более $10,3 млрд потратил Китай на борьбу с эпидемией коронавируса

Алматы. 10 февраля. КазТАГ – Китай потратил на борьбу с эпидемией коронавируса около $10,3 млрд, сообщили в министерстве финансов КНР.

«По состоянию на 18.00 8 февраля финансы на всех уровнях выделили 71,85 млрд юаней в качестве средств для профилактики эпидемий и борьбы с ними, а фактические расходы составили 31,55 млрд юаней. Среди них центральное правительство выделило 17,29 млрд юаней», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По состоянию на 10 февраля, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китаев превысило 40 тыс. человек, летальных случаев – 908, выздоровели – более 3,3 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».