Мамин считает нецелесообразной разработку нацплана по снижению продовольственной инфляции

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин считает нецелесообразной разработку национального плана по снижению продовольственной инфляции, передает корреспондент агентства.

«Разработку национального плана действий по снижению продовольственной инфляции в настоящее время считаю нецелесообразной», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

По его словам, для сдерживания дефицита социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), а также сдерживания продовольственной инфляции министерством сельского хозяйства разработаны инвестиционные отраслевые программы развития мясного животноводства, молочного животноводства, птицеводства, свиноводства, сахарного производства на 2018-2027 годы.

«В настоящее время разрабатываются аналогичные отраслевые программы по производству лука, моркови, картофеля, риса, муки и хлеба. Таким образом, принимаемые центральными и местными государственными органами меры направлены на стабилизацию цен на СЗПТ и позволят снизить продовольственную инфляцию в стране. В целом, вопрос роста цен находится на особом контроле правительства», — добавил руководитель кабмина.

Отвечая на запрос касательно разработки национального плана действий по снижению продовольственной инфляции, он сообщил, что согласно проведенному анализу министерства торговли и интеграции, «основными причинами роста цен на продовольственные товары являются недостаточное его производство, увеличение экспорта в соседние государства, сезонность плодово-овощной продукции в зимне-весенний период, удорожание горюче-смазочных материалов, сырья, коммунальных и других услуг».

«Кроме того, на повышение цен влияет большое количество перекупщиков, которые преимущественно работают в тени, ограничивающие доступ производителям на оптовые рынки, и несут риски возникновения ценовых сговоров. Для решения данных проблем МТИ совместно с МСХ, а также заинтересованными государственными органами разработан и реализуется «пакет» краткосрочных и среднесрочных мер по стабилизации цен на СЗПТ», — заверил глава правительства.

Пакет мер, по его словам, включает в себя «создание оптово-распределительных центров (ОРЦ), которые будут предоставлять услуги производителям (в том числе крестьянам) по хранению, упаковке, гарантированному сбыту и транспортировке продуктов питания».

«На сегодняшний день правительством определяются регионы, где должно осуществляться строительство ОРЦ, агрологистических центров, и разрабатываются новые требования к деятельности ОРЦ. В долгосрочном периоде создание сети ОРЦ позволит стабилизировать цены на СЗПТ и одновременно повысить доходы сельхозтоваропроизводителей», — сообщил премьер.

Во-вторых, по его словам, планируется наращивание производства СЗПТ «путем увеличения субсидирования, правильного планирования посевных работ и выстраивание системы хранения в каждом регионе».

«В-третьих. Создание системы прогнозирования производства сельскохозяйственной продукции, которая позволит осуществлять оперативные прогнозы производства и информировать товаропроизводителей о складывающейся ситуации на мировых рынках с учетом потребностей регионов в продовольственных товарах и экспорта. В-четвертых. Создание более глубокой кооперации между регионами по взаимной и своевременной поставке СЗПТ. Разработанный пакет мер и другие предпринимаемые действия усилят межведомственное взаимодействие и обеспечат доступность продовольствия для всех граждан страны», — считает Мамин.

Напомним, 4 декабря мажилисмены, обращаясь с запросом к премьеру, указали на то, что продовольственная инфляция на сегодня стала важнейшей социальной проблемой, «поскольку впервые за много лет доля расходов на продовольствие превысила 45% от доходов почти у 50% наших граждан». Парламентарии привели данные статистического комитета СНГ, из которых следует, что по сравнению с декабрем 2018 года, по росту цен на продовольственные товары, Казахстан в декабре 2019 года обогнал все страны СНГ, за исключением Таджикистана, Молдовы и Узбекистана. Депутаты от фракции «Народные коммунисты» подчеркнули, что «в современных условиях даже в развитых странах признана необходимость регулирования продовольственных рынков», потому что, по их словам, «есть направления, которые не могут быть отданы на откуп либеральным принципам ценообразования». Мажилисмены сочли необходимым разработать национальный план действий по снижению продовольственной инфляции.