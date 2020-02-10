В Конституционный закон Казахстана «О выборах» планируют внести поправки

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Конституционный закон Казахстана «О выборах» предлагают дополнить в министерстве юстиции РК.

«В партийном списке количество лиц, не достигших 20-летнего возраста, и женщин должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц», — говорится в предложенном в понедельник проекте изменения в статью 89 конституционного закона.

В настоящее время данная норма в настоящей статье отсутствует.

«К регистрации по территориальному избирательному округу допускается только один список от одной политической партии, в котором количество лиц, не достигших 20-летнего возраста, и женщин должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц», — так выглядит предлагаемый проект статьи 104 данного конституционного закона.

Сейчас в настоящей статье норма о квоте отсутствует.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что на межведомственной комиссии по законотворческой деятельности одобрена концепция нового проекта закона о внесении изменений и дополнений в конституционный закон «О выборах».